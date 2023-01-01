Биография

Российская актриса Елена Сафонова полюбилась зрителям благодаря роли разведенной женщины в фильме «Зимняя вишня». Картина стала культовой, а Елена Сафонова превратилась в одну из самых узнаваемых актрис своего поколения. Будущая «звезда» родилась в Ленинграде в творческой семье. Ее отцом был известный советский актер, а мамой – режиссер «Мосфильма». Елена была твердо намерена связать свою жизнь с актерской профессией, но на этом пути ее ждали препятствия. Девушка только с третьего раза поступила во ВГИК. Там Елена проучилась два года, после чего перевелась в институт в Ленинграде. Получив диплом вуза, она устроилась на работу в театр. Сниматься в кино девушка начала еще в юности. Свою первую главную роль сыграла в картине «Возвращение Баттерфляй». В списке фильмов Елены Сафоновой значатся такие ленты, как «Двое под одним зонтом», «Звонок» и «Голос». Популярность актрисе принесла роль в «Зимней вишне». Фильм был столь любим зрителями, что получил продолжение, превратившись в трилогию. Личная жизнь Елены Сафоновой перекликается с судьбой героини «Зимней вишни». Первый брак актрисы оказался неудачным. В 1992 году женщина вышла замуж повторно и уехала с супругом во Францию. Этот союз тоже не сложился. Сафонова пыталась вернуться на родину вместе с сыном, но французские законы не позволяли увезти ребенка из страны. Мальчик остался с отцом, а Елена стала регулярно навещать сына во Франции.