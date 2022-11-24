Заяц над бездной (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

В прошлом веке, в семьдесят первом году жили-были в Молдавии Первый и Второй Секретари Коммунистической партии, и Второй был главнее Первого, потому что дружил с Царем всего Советского Союза Леонидом Брежневым.



Когда вся республика готовилась к встрече этого самого Брежнева, музыкант Лаутар наконец решился попросить у цыганского Барона руки его дочери Анны. Да разве отдаст Барон свою любимую дочь за простого, нищего музыканта?.. Отдаст, коли подарить невесте ЗИЛ Брежнева, а сам Генеральный Секретарь станет сватом.

