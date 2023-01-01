Биография

Тигран Кеосаян — режиссер, телеведущий актер, клипмейкер. Родился в Москве 4 января 1966 года. Оба родителя Тиграна трудились в сфере искусства — отец Эдмонд Кеосаян работал кинорежиссером, снявшим легендарных «Неуловимых мстителей». Детство и юность будущего артиста прошли на съемочной площадке, поэтому первую роль удалось сыграть еще в 4 года. Тигран окончил музыкальную школу и со второй попытки поступил во ВГИК на курс под руководством Игоря Таланкина. Уже в студенческие годы снял короткометражку с Федором Бондарчуком. Дебют Тиграна Кеосаяна в кино состоялся в 1991 году в фильме «Джокер». Следующими картинами стали «Ландыш серебристый», «Жара», «Трюкачи». Популярность получили такие режиссерские работы, как «Бедная Саша», «Президент и его внучка», «Крымский мост».