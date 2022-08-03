Жарким летом в Керчи разгораются нешуточные страсти на фоне строительства Крымского моста. Любвеобильный прораб Дима развлекается, соблазняя заезжих студенток, но одна из них, Варя заставляет его забыть про всех остальных, ведь за ее сердце приходится бороться со столичным соперником.

