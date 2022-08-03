Крымский мост. Сделано с любовью!
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Крымский мост. Сделано с любовью!

Крымский мост. Сделано с любовью! (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.82018, Крымский мост. Сделано с любовью!
Комедия, Мелодрама98 мин18+

О фильме

Жарким летом в Керчи разгораются нешуточные страсти на фоне строительства Крымского моста. Любвеобильный прораб Дима развлекается, соблазняя заезжих студенток, но одна из них, Варя заставляет его забыть про всех остальных, ведь за ее сердце приходится бороться со столичным соперником.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

2.9 КиноПоиск
1.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!»