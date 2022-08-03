Крымский мост. Сделано с любовью! (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
8.82018, Крымский мост. Сделано с любовью!
Комедия, Мелодрама98 мин18+
О фильме
Жарким летом в Керчи разгораются нешуточные страсти на фоне строительства Крымского моста. Любвеобильный прораб Дима развлекается, соблазняя заезжих студенток, но одна из них, Варя заставляет его забыть про всех остальных, ведь за ее сердце приходится бороться со столичным соперником.
Рейтинг
2.9 КиноПоиск
1.1 IMDb
- Режиссёр
Тигран
Кеосаян
- Актёр
Алексей
Демидов
- Актриса
Катерина
Шпица
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актёр
Сергей
Никоненко
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актриса
Ирина
Розанова
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актриса
Алёна
Хмельницкая
- Актриса
Лаура
Кеосаян
- АИАктёр
Александр
Ильин
- МССценарист
Маргарита
Симоньян
- ДКПродюсер
Давид
Кеосаян
- ЮГПродюсер
Юнона
Глотова
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кузьмин
- АФАктриса дубляжа
Алена
Фалалеева
- НИХудожница
Наталья
Иванова
- ИОМонтажёр
Игорь
Отдельнов
- ИКОператор
Игорь
Клебанов
- СТКомпозитор
Сергей
Трофимов