Биография

Павел Кузьмин – актер театра и кино, родился в Москве 10 ноября 1985 года. Несмотря на то, что в семье Павла нет артистов, он с детства проявлял свои творческие способности и хотел выступать на сцене. Дебют Кузьмина в московском театре имени Станиславского состоялся в 2009 году в постановке «Троянской войны не будет», где он сыграл роль Аякса. С малых лет Павел Кузьмин активно занимался спортом: гимнастикой, карате, кикбоксингом. Во время учебы в школе посещал музыкальную школу, умеет играть на гитаре. После окончания школы был принят в Щепкинское театральное училище и уже во время учебы играл в некоторых в спектаклях. После получения диплома начал служить в Государственном театре Станиславского. Через некоторое время перешел работать в театр Наций. Первый фильм Кузьмина – «Иван Грозный», который вышел на экраны в 2009 году. Затем он проявил себя в мелодраме «Любовь до востребования», «Мелодия любви» и других лентах. На данный момент за плечами актера более 15 фильмов. Что касается личной жизни, у Павла есть дочь Аня, которая появилась на свет 21 мая 2012 года от актрисы Аллы Югановой. Однако до свадьбы дело так и не дошло, и совместная жизнь не сложилась. В настоящее время известно, что актер не женат, но есть ли у него спутница жизни – данная информация Павлом не разглашается.