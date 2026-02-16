Твое сердце будет разбито (фильм, 2026) смотреть онлайн

«Твое сердце будет разбито», фильм 2026 года, — молодежная романтическая драма о первой любви, школьных конфликтах и непростом выборе между чувствами и мнением окружающих.



Главная героиня Полина переходит в новую школу и сразу становится объектом травли. Оказавшись в сложной ситуации, девушка неожиданно заключает соглашение с Барсом — самым дерзким и влиятельным парнем в школе. Условия сделки просты: Барс должен изображать ее бойфренда и защищать от нападок сверстников, а Полина обязуется выполнять его требования. Поначалу их отношения строятся исключительно на взаимной выгоде, но постепенно герои начинают узнавать друг друга лучше. За репутацией школьного хулигана скрывается человек со своими переживаниями и проблемами, а Полина оказывается гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд. Однако этот союз вызывает недовольство у некоторых одноклассников и близких. Прошлое героев, чужие предрассудки и семейные обстоятельства становятся серьезным препятствием для влюбленных.



Фильм рассказывает не только о романтических чувствах, но и о том, как сложно оставаться собой под давлением окружающих. Это история о взрослении, поиске поддержки и попытке сохранить любовь, несмотря на чужие ожидания и запреты. Не пропустите молодежную драму «Твое сердце будет разбито» — смотреть фильм приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink.

