Биография

Виктор Конухин — российский актер. Родился в Ростове-на-Дону 22 февраля 1977 года. После школы переехал в Москву и поступил в Высшее театральное училище имени Щукина на курс Князева. Первой актерской работой Виктора Конухина стала эпизодическая роль в многосерийном боевике «Кодекс чести». В числе известных лент с его участием числятся криминальный детектив «Метод» с Константином Хабенским, драма «Доктор Лиза» 2020 года, а также проекты из линейки more originals — фэнтези-сериал «Библиотекарь» и комедийный триллер «Аврора».