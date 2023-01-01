Биография

Максим Сапрыкин – актер российского кино, спортсмен. Активно снимается в новых проектах, совершенствуя свое актерское мастерство. На его счету более 60 работ в кино. Будущий актер родился в столице в 2002 г. С ранних лет мальчик начал заниматься спортом, посещал секции тхэквондо и кикбоксинга. В результате упорных тренировок он неоднократно становился призером в состязаниях по тхэквондо, в том числе и на соревнованиях международного масштаба. Имеет чемпионский титул по кикбоксингу. В кинематограф мальчика привели родители, когда ему исполнилось 10 лет. Первую роль Максим Сапрыкин исполнил в мелодраме «Андрейка». Юноша успешно совмещал учебу в школе, спортивные занятия и съемки, поэтому вторую роль получил в том же 2012 г., в драматической картине «Поддубный» он сыграл главного героя в детстве. Режиссеры заметили талант юного актера, уже в 2013 г. он предстал на экранах в главной роли в комедийной ленте «Ванька», а также воплотил ярких персонажей в картинах «Счастливый маршрут», «Гагарин. Первый в космосе». Одновременно в нескольких фильмах Максим Сапрыкин принял участие и в 2014 г. В его фильмографии появились мелодрамы «Красивая жизнь», «Аленка из Почитанки», комедия «День дурака», детективный сериал «Академия». Затем он снялся в картинах «Молодая гвардия», «Восьмидесятые», «Доктор Рихтер». В 2017 вновь исполнил главную роль в сериале «Следствие любви».