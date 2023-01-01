10 дней до весны
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10 дней до весны
9.22024, 10 дней до весны 1 сезон
16+
Как судьбу одной семьи меняют события Крымской весны: детективная драма от режиссера «28 панфиловцев»

10 дней до весны (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История, разделившая десятки семей, разворачивается на наших глазах: сериал Premier и Wink Originals о тех, кто стоял за Крымской весной.

2014 год. Братья Андрей и Николай Жилины возвращаются в родной дом спустя много лет из-за внезапной смерти отца. Судьба давным-давно развела их в разные стороны: Андрей работает хирургом в Москве, Николай служит офицером в симферопольском «Беркуте». Воссоединение семьи спустя много лет проходит непросто, тем более что сын Николая Гриша пропал во время майдановских протестов. Вскоре Жилины узнают, что парень теперь сражается по другую сторону баррикад. Но долг есть долг — Николай, как настоящий офицер, продолжает делать свое дело.

Как судьба одной семьи изменится вместе с судьбой Крыма? Сериал «10 дней до весны» смотреть онлайн можно с 8 марта на видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Россия

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «10 дней до весны»

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