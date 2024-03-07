10 дней до весны. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
10 дней до весны
1-й сезон
10-я серия
9.22024, 10 дней до весны. Сезон 1. Серия 10
Боевик, Драма18+

10 дней до весны (сериал, 2024) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Андрей, Николай и Наталья Жилины после долгих лет разлуки встречаются на похоронах отца. Братья и сестра находятся в сложных отношениях и уже долгое время живут в разных городах. Несмотря на горе, между родственниками разгорается конфликт из-за родового поместья. Неожиданные политические события заставляют семью вспомнить о том, что на самом деле важно. Смогут ли они зарыть топор войны и преодолеть свои разногласия?

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

8.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «10 дней до весны»