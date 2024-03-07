10 дней до весны (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Андрей, Николай и Наталья Жилины после долгих лет разлуки встречаются на похоронах отца. Братья и сестра находятся в сложных отношениях и уже долгое время живут в разных городах. Несмотря на горе, между родственниками разгорается конфликт из-за родового поместья. Неожиданные политические события заставляют семью вспомнить о том, что на самом деле важно. Смогут ли они зарыть топор войны и преодолеть свои разногласия?

