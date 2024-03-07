10 дней до весны (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалы10 дней до весны1-й сезон3-я серия
Андрей, Николай и Наталья Жилины после долгих лет разлуки встречаются на похоронах отца. Братья и сестра находятся в сложных отношениях и уже долгое время живут в разных городах. Несмотря на горе, между родственниками разгорается конфликт из-за родового поместья. Неожиданные политические события заставляют семью вспомнить о том, что на самом деле важно. Смогут ли они зарыть топор войны и преодолеть свои разногласия?
СтранаРоссия
КачествоFull HD
Время49 мин / 00:49
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
- Режиссёр
Ким
Дружинин
- Актёр
Александр
Голубев
- Актёр
Пётр
Рыков
- АПАктриса
Анна
Попова
- Актёр
Андрей
Соколов
- МСАктёр
Максим
Сапрыкин
- Актриса
Карина
Андоленко
- НКАктёр
Николай
Клямчук
- Актёр
Михаил
Богдасаров
- НААктёр
Никита
Аржаненко
- ВСАктёр
Валерий
Скорокосов
- РКСценарист
Роман
Ковалёв
- РРСценарист
Руслана
Рухадзе
- Продюсер
Алексей
Земский
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- АСПродюсер
Антон
Смирнов
- МБХудожница
Мария
Бернарделли
- АЛОператор
Андрей
Лебедянский
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко