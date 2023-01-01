Биография

Тимур Вайнштейн — продюсер, сценарист, режиссер. Родился в Баку 1 марта 1974 года. В 1997 году окончил Российский институт работников телевидения. Карьеру по новой специальности кинодеятель начал в телекомпании ВИD, где впоследствии стал руководителем ток-шоу «Тема». Кроме того, активно участвовал в КВН и стал чемпионом нескольких игр в 90-е годы. В течение 7 лет Вайнштейн занимал должность учредителя и генерального продюсера компании «ВайТ Медиа», а с 2015 года является заместителем генерального директора телеканала НТВ. Тимур Вайнштейн выступил генеральным продюсером оригинального городского фэнтези more.tv «Библиотекарь» 2023 года. Всего за его плечами более 200 проектов, среди которых такие рейтинговые ленты, как «Киллер», «Доктор Лиза», «Волк», «ЮЗЗЗ», «Праведник», «За час до рассвета».