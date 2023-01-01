Тимур Вайнштейн
- Карьера
- Продюсер
- Дата рождения
- 1 марта 1974 г. (51 год)
Биография
Тимур Вайнштейн — продюсер, сценарист, режиссер. Родился в Баку 1 марта 1974 года. В 1997 году окончил Российский институт работников телевидения. Карьеру по новой специальности кинодеятель начал в телекомпании ВИD, где впоследствии стал руководителем ток-шоу «Тема». Кроме того, активно участвовал в КВН и стал чемпионом нескольких игр в 90-е годы. В течение 7 лет Вайнштейн занимал должность учредителя и генерального продюсера компании «ВайТ Медиа», а с 2015 года является заместителем генерального директора телеканала НТВ. Тимур Вайнштейн выступил генеральным продюсером оригинального городского фэнтези more.tv «Библиотекарь» 2023 года. Всего за его плечами более 200 проектов, среди которых такие рейтинговые ленты, как «Киллер», «Доктор Лиза», «Волк», «ЮЗЗЗ», «Праведник», «За час до рассвета».
Фильмография
- 8.2Скоро
Злые люди2025
- 8.7
Дети перемен2024
- 9.2
10 дней до весны2024
- 8.4
Библиотекарь2023
- 9.0
ГДР2023
- 9.3
Праведник2022, 156 мин
- 8.5
Киллер2021Бесплатно
- 9.1
ЮЗЗЗ2021
- 8.9
За час до рассвета2021
- 9.3
Алекс Лютый2019
- 9.1
Любовь с ограничениями2016, 98 минБесплатно
- 8.7
Срочно выйду замуж2015, 103 минБесплатно
- 9.0
Бармен2015, 88 минБесплатно
- 8.9
Дождаться любви2013Бесплатно
- 9.0
Отец поневоле2013, 91 минБесплатно
- 9.2
Любовь без лишних слов2013Бесплатно
- 9.0
Я подарю тебе любовь2013, 90 минБесплатно
- 9.2
Прапорщик Шматко, или Е-мое2007
- 9.4
Солдаты. Новый год, твою дивизию!2007
- 8.8
Студенты2005