В списках не значился (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Проникновенная военная драма, основанная на одноименной повести Бориса Васильева. «В списках не значился» (2025) — фильм с Владимиром Машковым об обороне Брестской крепости.
Накануне войны �молодой лейтенант Коля прибывает для дальнейшего несения службы в Беларусь, но задерживается и не успевает попасть в списки личного состава. На рассвете начинается штурм Брестской крепости, и лейтенант вступает в бой, несмотря на то, что его имени не было в списках — и был шанс смалодушничать, бросить товарищей, пытаться бежать. В ходе долгой обороны Коле придется увидеть и пережить ужасы боя, влюбиться в повариху Мирру, а также принять мудрость старшины Степана Матвеевича. Сможет ли совсем юный, но очень мужественный человек вынести эту долгую осаду?
Не пропустите премьеру, приуроченную к восьмидесятилетию Победы, — время вспомнить подвиги, которыми ковалась свобода. Фильм «В списках не значился» (2025) смотреть онлайн можно на Wink.
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Рейтинг
- СКРежиссёр
Сергей
Коротаев
- Актёр
Виталий
Егоров
- ЯСАктриса
Яна
Сексте
- ПШАктёр
Павел
Шевандо
- НКАктриса
Наталья
Качалова
- Актёр
Владислав
Миллер
- ПЧАктёр
Павел
Чернышёв
- Актёр
Евгений
Миллер
- Актёр
Владимир
Машков
- ОАСценарист
Олег
Антонов
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Алексей
Земский
- Продюсер
Владимир
Машков
- АЖПродюсер
Александр
Жаров
- АКХудожник
Алексей
Камышов
- ЕСХудожница
Елена
Станкеева
- ЭГХудожник
Эдуард
Галкин
- ЕШХудожница
Екатерина
Шахворостова