В списках не значился (фильм, 2025) смотреть онлайн

Проникновенная военная драма, основанная на одноименной повести Бориса Васильева. «В списках не значился» (2025) — фильм с Владимиром Машковым об обороне Брестской крепости.



Накануне войны �молодой лейтенант Коля прибывает для дальнейшего несения службы в Беларусь, но задерживается и не успевает попасть в списки личного состава. На рассвете начинается штурм Брестской крепости, и лейтенант вступает в бой, несмотря на то, что его имени не было в списках — и был шанс смалодушничать, бросить товарищей, пытаться бежать. В ходе долгой обороны Коле придется увидеть и пережить ужасы боя, влюбиться в повариху Мирру, а также принять мудрость старшины Степана Матвеевича. Сможет ли совсем юный, но очень мужественный человек вынести эту долгую осаду?



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