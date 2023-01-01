Биография

Виталий Егоров – украинский и российский актер кино и театра. Родился в УССР в городе Корсунь-Шевченковский 20 декабря 1968 года. Имеет почетное звание заслуженного артиста РФ. В школьные годы увлекался спортом, активно интересовался точными науками. Некоторое время выбирал между поступлением на физмат и в театральный вуз, в итоге остановил свой выбор на театральном. Вначале отучился в Днепропетровском театральном училище, после перебрался в Москву, где окончил Школу-студию МХАТ. Свои первые театральные роли Виталий Егоров сыграл еще во время учебы – появился в таких известных спектаклях, как «Бег», «На дне», «Последняя жертва». Актер женат, супруга – Наталья Егорова, редактор по профессии. Пара воспитывает двух дочерей. В первые годы после окончания вуза Егоров играл только в театре, является обладателем престижной театральной премии «Чайка». Также некоторое время работал ведущим телешоу «Хочу заміж» на украинском Новом канале. Первым фильмом Виталия Егорова стала драматическая картина «Копейка», вышедшая на экраны в 2002 году. Спустя три года появился в телесериале «Не родись красивой», где сыграл харизматичного дизайнера по имени Милко. Также широкая аудитория хорошо знает Егорова по таким проектам, как «Дыши со мной», «Сальса», «Только о любви». На данный момент продолжает активно сниматься и играть в театре.