Приключения экспоната (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Паша — отличник и послушный мальчик из хорошей семьи. Он ведeт блог и не ладит с главным школьным красавчиком Ильей. Его жизнь резко меняется, когда пропадает отец, сотрудник музея, а домой приходят подозрительные полицейские. Чтобы найти папу, Паше придется объединиться с Ильей и выйти из зоны комфорты.

