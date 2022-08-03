Приключения экспоната (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Приключения экспоната
Приключения экспоната
О фильме

Паша — отличник и послушный мальчик из хорошей семьи. Он ведeт блог и не ладит с главным школьным красавчиком Ильей. Его жизнь резко меняется, когда пропадает отец, сотрудник музея, а домой приходят подозрительные полицейские. Чтобы найти папу, Паше придется объединиться с Ильей и выйти из зоны комфорты.

Страна
Россия
Жанр
Кино для детей, Приключения
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения экспоната»