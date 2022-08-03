Приключения экспоната (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Паша — отличник и послушный мальчик из хорошей семьи. Он ведeт блог и не ладит с главным школьным красавчиком Ильей. Его жизнь резко меняется, когда пропадает отец, сотрудник музея, а домой приходят подозрительные полицейские. Чтобы найти папу, Паше придется объединиться с Ильей и выйти из зоны комфорты.
СтранаРоссия
ЖанрКино для детей, Приключения
КачествоFull HD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
4.7 IMDb
- АОРежиссёр
Алена
Олейник
- ДГАктёр
Дмитрий
Гущин
- Актёр
Артём
Кошман
- Актриса
Маша
Кошина
- Актёр
Виталий
Егоров
- ДЭАктёр
Даниил
Эйдлин
- Актёр
Юрий
Скулябин
- КБАктёр
Кирилл
Быркин
- СГАктриса
Светлана
Головина
- КМАктёр
Константин
Мурзенко
- ОДАктриса
Ольга
Дудина
- ЕССценарист
Екатерина
Соболь
- ИМСценарист
Илья
Мотовилов
- МОСценарист
Мария
Огнева
- БМПродюсер
Борис
Мамлин
- ВСПродюсер
Василий
Соловьев
- ЮХПродюсер
Юрий
Храпов
- Продюсер
Анна
Пескова
- ЕЕХудожница
Елена
Есаулова
- АВМонтажёр
Антон
Власов
- ИПОператор
Игорь
Попелюх
- МПКомпозитор
Максим
Пантелеев