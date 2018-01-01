Wink
Приключения экспоната
Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения экспоната»

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключения экспоната»

Режиссёры

Алена Олейник

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Гущин

АктёрПаша
Артём Кошман

АктёрИлья
Маша Кошина

АктрисаВаря
Виталий Егоров

АктёрСергей
Даниил Эйдлин

АктёрВалерий
Юрий Скулябин

АктёрМорж
Кирилл Быркин

Актёрнемой
Светлана Головина

АктрисаАнтонина
Константин Мурзенко

АктёрСигизмунд
Ольга Дудина

АктрисаРита

Сценаристы

Екатерина Соболь

Сценарист
Илья Мотовилов

Сценарист
Мария Огнева

Сценарист

Продюсеры

Борис Мамлин

Продюсер
Василий Соловьев

Продюсер
Юрий Храпов

Продюсер
Анна Пескова

Продюсер

Художники

Елена Есаулова

Художница

Монтажёры

Антон Власов

Монтажёр

Операторы

Игорь Попелюх

Оператор

Композиторы

Максим Пантелеев

Композитор