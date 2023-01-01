Биография

Юрий Скулябин — российский актер. Родился 19 июля 1976 года. Кинодеятель получил образование в цирковом училище, и до начала съемочной карьеры он веселил людей в образе клоуна, а также примерял амплуа дрессировщика. Первыми проектами в творческой биографии Юрия Скулябина стали многосерийные картины «Лесник» и «Мент в законе 4» 2011 года. Вскоре он снялся в лентах «Удиви меня» и «Шаповалов». И хотя большую часть его портфолио составляют эпизодические роли, фильмография актера насчитывает более ста работ, среди которых можно увидеть сериалы «Контейнер», «За час до рассвета», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Чики», «Ольга», «Молодежка» и «Шпион».