Война семей (сериал, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Новый комедийный сериал от создателей «ИП Пирогова» и «Ивановы-Ивановы». Миша и Дима дружат с детства. Общий бизнес, дома по соседству. Свадьба детей должна была укрепить многолетний союз, но вскрыла маленький семейный секрет. Лучшие друзья становятся заклятыми врагами.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ИФРежиссёр
Илья
Фарфель
- ЕКРежиссёр
Евгений
Корчагин
- РФРежиссёр
Роман
Фокин
- Актёр
Егор
Бероев
- Актёр
Александр
Робак
- Актриса
Ольга
Медынич
- Актриса
Светлана
Колпакова
- ПНАктриса
Пелагея
Невзорова
- Актёр
Джемал
Тетруашвили
- Актриса
Александра
Флоринская
- АПАктриса
Арина
Постникова
- Актёр
Арам
Вардеванян
- Актёр
Юрий
Скулябин
- Сценарист
Алексей
Михнович
- Сценарист
Алексей
Татаренко
- АГСценарист
Александр
Гаврильчик
- АКСценарист
Андрей
Канойко
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- МЖХудожник
Максим
Жуков
- ЕАХудожница
Екатерина
Агуреева
- ПРОператор
Полина
Разина
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов