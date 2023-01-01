Война семей
Wink
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Война семей
9.32019, Война семей 2 сезона
Комедии, Русские18+

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Война семей (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Новый комедийный сериал от создателей «ИП Пирогова» и «Ивановы-Ивановы». Миша и Дима дружат с детства. Общий бизнес, дома по соседству. Свадьба детей должна была укрепить многолетний союз, но вскрыла маленький семейный секрет. Лучшие друзья становятся заклятыми врагами.

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7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Война семей»

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