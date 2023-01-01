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Война семей
2-й сезон

Война семей (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

9.32020, Война семей. Сезон 2 20 серий
Комедия, Семейный18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Новый комедийный сериал от создателей «ИП Пирогова» и «Ивановы-Ивановы». Миша и Дима дружат с детства. Общий бизнес, дома по соседству. Свадьба детей должна была укрепить многолетний союз, но вскрыла маленький семейный секрет. Лучшие друзья становятся заклятыми врагами.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Война семей»