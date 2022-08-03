Война семей. Сезон 2. Серия 19
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Война семей
2-й сезон
19-я серия
9.22020, Война семей. Сезон 2. Серия 19
Комедия18+
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Война семей (сериал, 2020) сезон 2 серия 19 смотреть онлайн

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1-й сезон2-й сезон

О сериале

Новый комедийный сериал от создателей «ИП Пирогова» и «Ивановы-Ивановы». Миша и Дима дружат с детства. Общий бизнес, дома по соседству. Свадьба детей должна была укрепить многолетний союз, но вскрыла маленький семейный секрет. Лучшие друзья становятся заклятыми врагами.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Война семей»