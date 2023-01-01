Денис Жалинский
- Карьера
- Продюсер
- Дата рождения
- 22 июня 1981 г. (43 года)
Биография
Денис Жалинский — продюсер. Обладатель премий ТЭФИ, «Ника». Родился в Житомире 22 июля 1981 года. Детство будущего кинодеятеля не было связано с творчеством — парень готовился к переезду в Москву и планировал стать адвокатом. В 2002 году Денис окончил экономический факультет и аспирантуру РУДН. В 2007 году вместе с Эдуардом Илояном запустил независимую студию Yellow, Black and White, в которой занял кресло генерального продюсера. С 2017 года — основатель и генпродюсером видеосервиса Start. Продюсерская деятельность Дениса Жалинского берет свое начало с телешоу «Даешь молодежь!» и «6 кадров». На сегодняшний день в его арсенале 108 фильмов и сериалов. Под руководством кинодеятеля выходит легендарная «Кухня», а также спин-оффы и полнометражные фильмы проекта, трилогия «Последний богатырь», самый кассовый фильм России «Холоп», cериалы «Мамочки», «Крыша мира», «Ивановы-Ивановы», «Сестры».
Фильмография
- 9.0
Финист. Первый богатырь2025, 121 мин
- 9.4
Последний богатырь. Наследие2024
- 7.9
Красные линии2024
- 8.7
Дети перемен2024
- 9.3
Фильм о фильме. Слово пацана. Кровь на асфальте2024, 47 мин
- 9.3
Артист с большой дороги2024
- 9.6
Многодетство2024
- 9.5
Папины дочки. Новогодние2023, 85 минБесплатно
- 9.2
Поехавшая2023, 105 мин
- 8.6
Куплю актрису2023
- 9.0
Кошка2023
- 9.4
Папины дочки. Новые2023
- 9.0
Дыхание2023, 95 мин
- 8.9
Однажды в Абхазии2023
- 9.4
Против всех2022
- 8.5
Бывшие. Happy end2022, 104 мин
- 9.0
Жиза2022
- 8.6
Бедные Абрамовичи2022
- 9.0
Черная весна2022
- 8.7
Ева, рожай!2022