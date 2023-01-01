Биография

Денис Жалинский — продюсер. Обладатель премий ТЭФИ, «Ника». Родился в Житомире 22 июля 1981 года. Детство будущего кинодеятеля не было связано с творчеством — парень готовился к переезду в Москву и планировал стать адвокатом. В 2002 году Денис окончил экономический факультет и аспирантуру РУДН. В 2007 году вместе с Эдуардом Илояном запустил независимую студию Yellow, Black and White, в которой занял кресло генерального продюсера. С 2017 года — основатель и генпродюсером видеосервиса Start. Продюсерская деятельность Дениса Жалинского берет свое начало с телешоу «Даешь молодежь!» и «6 кадров». На сегодняшний день в его арсенале 108 фильмов и сериалов. Под руководством кинодеятеля выходит легендарная «Кухня», а также спин-оффы и полнометражные фильмы проекта, трилогия «Последний богатырь», самый кассовый фильм России «Холоп», cериалы «Мамочки», «Крыша мира», «Ивановы-Ивановы», «Сестры».