Опасная близость (сериал, 2025) смотреть онлайн

Идиллию в семье двух пластических хирургов нарушает автокатастрофа, в которую муж попал вместе с любовницей. Раскрытие одной тайны тянет за собой череду других разоблачений. Напряженная драма «Опасная близость» — сериал от режиссера «Бывших» Ивана Китаева, главные роли в котором сыграли Елизавета Боярская и Артур Бесчастный.



Анна и Виктор — с виду успешная семейная пара. Они занимаются пластической хирургией в собственной клинике и воспитывают дочь-подростка Соню. Совсем скоро состоится юбилей их свадьбы, который они собираются отмечать на пышном светском мероприятии. Впрочем, их благополучие напускное: Соня бунтует против родителей, а у Виктора есть любовница, известная певица Женя. Именно она внезапно появляется на празднике в честь годовщины брака Анны и Виктора, заставив мужа покинуть ресторан и сесть с ней в машину. За этим следует страшная авария, в которой гибнет еще одна женщина — Наташа, пытавшаяся сбежать от мужа-абьюзера. Полиция начинает расследование, Анна узнает о неверности мужа, а Олег, вдовец погибшей Наташи, старается скрыть обстоятельства ее смерти.



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