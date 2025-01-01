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Опасная близость (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Идиллию в семье двух пластических хирургов нарушает автокатастрофа, в которую муж попал вместе с любовницей. Раскрытие одной тайны тянет за собой череду других разоблачений. Напряженная драма «Опасная близость» — сериал от режиссера «Бывших» Ивана Китаева, главные роли в котором сыграли Елизавета Боярская и Артур Бесчастный.
Анна и Виктор — с виду успешная семейная пара. Они занимаются пластической хирургией в собственной клинике и воспитывают дочь-подростка Соню. Совсем скоро состоится юбилей их свадьбы, который они собираются отмечать на пышном светском мероприятии. Впрочем, их благополучие напускное: Соня бунтует против родителей, а у Виктора есть любовница, известная певица Женя. Именно она внезапно появляется на празднике в честь годовщины брака Анны и Виктора, заставив мужа покинуть ресторан и сесть с ней в машину. За этим следует страшная авария, в которой гибнет еще одна женщина — Наташа, пытавшаяся сбежать от мужа-абьюзера. Полиция начинает расследование, Анна узнает о неверности мужа, а Олег, вдовец погибшей Наташи, старается скрыть обстоятельства ее смерти.
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Рейтинг
- ИКРежиссёр
Иван
Китаев
- Актриса
Елизавета
Боярская
- АБАктёр
Артур
Бесчастный
- Актёр
Леонид
Бичевин
- ИИАктёр
Игорь
Иванов
- Актёр
Артём
Быстров
- Актриса
Софья
Лебедева
- Актриса
Маргарита
Силаева
- ТДАктёр
Тамирлан
Джангазиев
- ММАктёр
Максим
Матузный
- ДРАктриса
Дарья
Румянцева
- ЮМАктриса
Юлия
Марченко
- ЧГАктёр
Чингиз
Гараев
- АЛАктёр
Антон
Лунин
- Актёр
Денис
Сладков
- ВБСценарист
Владимир
Батрамеев
- НБСценарист
Наргиз
Багирзаде
- ГВСценарист
Галина
Волошина
- МТПродюсер
Михаил
Ткаченко
- СМПродюсер
Сергей
Маевский
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Ирина
Сосновая
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- АГПродюсер
Анна
Гаспарян
- ЛЮПродюсер
Леонид
Юргелас
- ЕАПродюсер
Евгений
Айвазян
- АУХудожник
Александр
Улицкий
- ММОператор
Максим
Миханюк
- АЗКомпозитор
Антон
Захаров
- АТКомпозитор
Андрей
Тимонин