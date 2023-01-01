Биография

Елизавета Боярская – актриса российского кино, снявшаяся во многих современных рейтинговых кинолентах. Является обладательницей премий «Золотой софит», «Триумф», «Хрустальная Турандот», «Золотой орел», «Russia Movie Awards». Родители Елизаветы Боярской – известные артисты, но в детстве она не планировала связывать себя с театром или кино. Девушка мечтала стать моделью, интересовалась журналистикой, классическими танцами, но воспитание в актерской среде оказало свое влияние. Уже в 13 лет Лиза получила небольшую роль в сериале «Ключи от смерти». Окончив школу, она решила поступать театральный вуз. Выбором Елизаветы стала Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства. За отличную учебу студентка получала президентскую стипендию. Играть в театре и кино актриса начала уже во время учебы. За участие в спектакле «Король Лир» она получила премию «Золотой софит», а первой значимой работой в кино стал фильм «Первый после Бога». Широкую известность и любовь зрителей Елизавета Боярская получила после съемок фильме «Ирония судьбы. Продолжение». Особенно удачно у Боярской получаются исторические персонажи, примером таких картин являются «Петр Первый. Завещание», «Пять невест», «Адмиралъ».