Елизавета Боярская
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 20 декабря 1985 г. (39 лет)
Биография
Елизавета Боярская – актриса российского кино, снявшаяся во многих современных рейтинговых кинолентах. Является обладательницей премий «Золотой софит», «Триумф», «Хрустальная Турандот», «Золотой орел», «Russia Movie Awards». Родители Елизаветы Боярской – известные артисты, но в детстве она не планировала связывать себя с театром или кино. Девушка мечтала стать моделью, интересовалась журналистикой, классическими танцами, но воспитание в актерской среде оказало свое влияние. Уже в 13 лет Лиза получила небольшую роль в сериале «Ключи от смерти». Окончив школу, она решила поступать театральный вуз. Выбором Елизаветы стала Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства. За отличную учебу студентка получала президентскую стипендию. Играть в театре и кино актриса начала уже во время учебы. За участие в спектакле «Король Лир» она получила премию «Золотой софит», а первой значимой работой в кино стал фильм «Первый после Бога». Широкую известность и любовь зрителей Елизавета Боярская получила после съемок фильме «Ирония судьбы. Продолжение». Особенно удачно у Боярской получаются исторические персонажи, примером таких картин являются «Петр Первый. Завещание», «Пять невест», «Адмиралъ».
Фильмография
Актриса
- 9.2
Кощей. Похититель невест2022, 73 минБесплатно
- 9.2
Волки и Овцы: Ход Свиньей2018, 71 мин
- 9.3
Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение2016, 81 мин
- 9.0
Контрибуция2015, 161 мин
- 9.2
Долгий путь домой2013
- 8.2
Привычка расставаться2013, 79 мин
- 8.6
Курьер из «Рая»2013, 88 мин
- 8.1
Клуши2012, 102 минБесплатно
- 9.4
Три богатыря на дальних берегах2012, 68 мин
- 9.1
Адмиралъ2008, 119 мин