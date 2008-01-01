Адмиралъ
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Адмиралъ (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.12008, Адмиралъ
Драмы119 мин18+
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Сюжет

Фильм о жизни и любви выдающегося боевого офицера военно-морского флота, полярного исследователя, а затем ставшего адмиралом — Александра Васильевича Колчака. События разворачиваются в период 1916—1920 годов на фоне крушения Российской империи, двух революций и Гражданской войны.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Адмиралъ»

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