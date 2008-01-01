Адмиралъ (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм о жизни и любви выдающегося боевого офицера военно-морского флота, полярного исследователя, а затем ставшего адмиралом — Александра Васильевича Колчака. События разворачиваются в период 1916—1920 годов на фоне крушения Российской империи, двух революций и Гражданской войны.



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