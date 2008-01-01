Адмиралъ (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.12008, Адмиралъ
Драмы119 мин18+
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Сюжет
Фильм о жизни и любви выдающегося боевого офицера военно-морского флота, полярного исследователя, а затем ставшего адмиралом — Александра Васильевича Колчака. События разворачиваются в период 1916—1920 годов на фоне крушения Российской империи, двух революций и Гражданской войны.
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АКРежиссёр
Андрей
Кравчук
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актриса
Елизавета
Боярская
- Актёр
Сергей
Безруков
- Актриса
Анна
Ковальчук
- Актёр
Владислав
Ветров
- Актёр
Егор
Бероев
- Актёр
Ришар
Боринже
- Актёр
Николай
Бурляев
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- ВВСценарист
Владимир
Валуцкий
- ЗДСценарист
Зоя
Дзюбло
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- Продюсер
Анатолий
Максимов
- ДЮПродюсер
Дмитрий
Юрков
- Продюсер
Константин
Эрнст
- Актёр дубляжа
Владимир
Долинский
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ММХудожница
Мария
Мордкович
- НСХудожница
Наталья
Стыцюк
- ЕГ�Художница
Екатерина
Гмыря
- ТРМонтажёр
Том
Рольф
- ДЧМонтажёр
Дмитрий
Чистяков
- ИГОператор
Игорь
Гринякин
- АРОператор
Алексей
Родионов
- РМКомпозитор
Руслан
Муратов
- ГМКомпозитор
Глеб
Матвейчук