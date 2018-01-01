Биография

Андрей Кравчук — российский режиссер и сценарист. Обладатель «Ники», «Хрустального медведя». Родился в Ленинграде 13 апреля 1962 года. Окончил Ленинградский университет, получил диплом Санкт-Петербургского института кино и телевидения. Андрей Кравчук дебютировал в качестве сценариста, написав сценарии к нескольким эпизодам сериалов «Дело чести», «Отпуск для героев» и «Улица разбитых фонарей 2». Последний также стал его режиссерским дебютом. В 2000 году Андрей снял свой первый полнометражный фильм — мелодраму «Рождественская мистерия». Поставил успешную драму «Итальянец», снял историческую драму «Адмиралъ», а затем — одноименный сериал. Срежиссировал такие полнометражные ленты, как «Викинг», «Союз спасения», «Петр I: последний царь и первый император», «Однажды в пустыне». Работал над документальным проектом «Кинорежиссер: профессия и судьба». Снял ряд эпизодов известных сериалов, в том числе «Агент национальной безопасности 3», «Черный ворон», «Императрицы». К некоторым из своих работ сам писал сценарии. Как режиссер снял почти 20 сериалов и кинофильмов.