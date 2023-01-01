Биография

Сергей Безруков — актер, сценарист, продюсер, музыкант и политик. Родился в Москве 18 октября 1973 года. С детства будущий кинодеятель знал, что станет артистом. После школы Сергей закончил актерский факультет Школы-студии МХАТ и был принят в состав театральной труппы, которой руководил Олег Табаков. Позже играл в пьесах, поставленных по текстам русских классиков. Также кинодеятель написал сценарии и спродюсировал киноленты, выпустил несколько музыкальных альбомов и аудиосборников, озвучил несколько мультфильмов. Самой запоминающейся работой Сергея Безрукова стала роль Саши Белого в «Бригаде». Актер играл существенные роли в таких проектах, как «Крестоносец», «Азазель», «Каникулы строго режима», «Бой с тенью», «Адмиралъ», «Ключ от спальни», «Поцелуй бабочки», «Охота на дьявола», «В июне 41-го» и «Жизнь одна».