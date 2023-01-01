Сергей Безруков
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 18 октября 1973 г. (51 год)
Биография
Сергей Безруков — актер, сценарист, продюсер, музыкант и политик. Родился в Москве 18 октября 1973 года. С детства будущий кинодеятель знал, что станет артистом. После школы Сергей закончил актерский факультет Школы-студии МХАТ и был принят в состав театральной труппы, которой руководил Олег Табаков. Позже играл в пьесах, поставленных по текстам русских классиков. Также кинодеятель написал сценарии и спродюсировал киноленты, выпустил несколько музыкальных альбомов и аудиосборников, озвучил несколько мультфильмов. Самой запоминающейся работой Сергея Безрукова стала роль Саши Белого в «Бригаде». Актер играл существенные роли в таких проектах, как «Крестоносец», «Азазель», «Каникулы строго режима», «Бой с тенью», «Адмиралъ», «Ключ от спальни», «Поцелуй бабочки», «Охота на дьявола», «В июне 41-го» и «Жизнь одна».
Фильмография
Актёр
- 8.1
Воздух2023, 151 мин
- 8.6
Спокойной ночи, малыши!2023
- 8.8
Нюрнберг2023, 124 минБесплатно
- 8.2
Учености плоды2021
- 8.7
Бендер: Начало2021, 93 минБесплатно
- 8.7
Учености плоды2021, 160 мин
- 8.5
Бендер: Золото империи2021, 83 минБесплатно
- 8.9
Бендер: Последняя афера2021, 96 минБесплатно
- 9.3
Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение2016, 81 мин
- 9.4
Мамы2012, 101 минБесплатно
- 8.5
Джентльмены, удачи!2012, 95 минБесплатно
- 9.5
Елки 22011, 96 минБесплатно
- 9.1
Высоцкий. Спасибо, что живой2011, 126 мин
- 9.5
Каникулы строгого режима2009, 109 мин
- 9.1
Адмиралъ2008, 119 мин
- 9.2
Про Федота стрельца, удалого молодца2008, 73 мин
- 9.6
Князь Владимир2004, 77 минБесплатно