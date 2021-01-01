8.72021, Учености плоды
Драмы, Военные160 мин12+
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Учености плоды (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
1944 год, село Михайловское. Курировать дом-музей А.С.Пушкина приезжает профессор литературы из Германии Мария Шиллер. Она пытается объяснить солдатам вермахта, что творчество русского гения во многом перекликается с немецкой поэзией, но ее просветительская деятельность не нравится командованию. А тут еще местный разнорабочий Сергей, с которым у Марии завязываются недопустимые романтические отношения… К чему всe это приведет?
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Режиссёр
Игорь
Угольников
- Актёр
Сергей
Безруков
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актёр
Игорь
Угольников
- АМАктриса
Анастасия
Мельникова
- МЭАктёр
Михаэль
Эпп
- АБАктриса
Анастасия
Буткова
- АНАктёр
Алексей
Нестеров
- Актёр
Игорь
Савочкин
- ДМАктёр
Дирк
Мартенс
- ЕАСценарист
Евгений
Айзикович
- С�ценарист
Игорь
Угольников
- ННСценарист
Наталья
Назарова
- Продюсер
Игорь
Угольников
- ПСПродюсер
Павел
Смирнов
- ЭППродюсер
Эдуард
Пичугин
- БЧПродюсер
Баграт
Челабян
- ССХудожник
Сергей
Стручев
- АГОператор
Андрей
Гуркин
- СШКомпозитор
Сергей
Шустицкий