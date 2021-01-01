Учености плоды (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

1944 год, село Михайловское. Курировать дом-музей А.С.Пушкина приезжает профессор литературы из Германии Мария Шиллер. Она пытается объяснить солдатам вермахта, что творчество русского гения во многом перекликается с немецкой поэзией, но ее просветительская деятельность не нравится командованию. А тут еще местный разнорабочий Сергей, с которым у Марии завязываются недопустимые романтические отношения… К чему всe это приведет?



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