Игорь Угольников

Биография

Игоря Угольникова знают по его юмористическим ролям. Но, кроме этого, он является режиссером, сценаристом и телеведущим. Будущий шоумен родился в Москве в 1962 году. Он рос активным и непослушным ребенком, не любил уроки, зато ему нравилось ходить в театральную студию. В 1984 году он успешно окончил ГИТИС (режиссерский факультет) и начал работать в театре имени Гоголя. Также Угольников играл и в других московских театрах, а в его творческой копилке такие интересные спектакли, как «Декамерон» и «А этот выпал из гнезда». Но массовую популярность ему принесло участие в проектах «Оба-на!» и «Оба-на! Угол-шоу». Новый юмористический формат и актерскую игру Угольникова зрители оценили высоко, и шоу стало очень успешным. Также в течение 5 лет в эфир выходила передача «Добрый вечер с Игорем Угольниковым». Однако юмор и актерская деятельность – это далеко не все таланты Игоря Станиславовича. В последнее время он успешен как режиссер и сценарист, а фильмы Игоря Угольникова «Брестская крепость» и «Батальон» завоевали множество премий и наград. Есть у него и серьезные работы в документальном кино. В 2016 году Игорю Станиславовичу присвоили звание заслуженного артиста РФ.