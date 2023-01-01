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Игорь Угольников
Игорь Угольников

Игорь Угольников

Карьера
Режиссёр, Актёр, Сценарист, Продюсер
Дата рождения
15 декабря 1962 г. (62 года)

Биография

Игоря Угольникова знают по его юмористическим ролям. Но, кроме этого, он является режиссером, сценаристом и телеведущим. Будущий шоумен родился в Москве в 1962 году. Он рос активным и непослушным ребенком, не любил уроки, зато ему нравилось ходить в театральную студию. В 1984 году он успешно окончил ГИТИС (режиссерский факультет) и начал работать в театре имени Гоголя. Также Угольников играл и в других московских театрах, а в его творческой копилке такие интересные спектакли, как «Декамерон» и «А этот выпал из гнезда». Но массовую популярность ему принесло участие в проектах «Оба-на!» и «Оба-на! Угол-шоу». Новый юмористический формат и актерскую игру Угольникова зрители оценили высоко, и шоу стало очень успешным. Также в течение 5 лет в эфир выходила передача «Добрый вечер с Игорем Угольниковым». Однако юмор и актерская деятельность – это далеко не все таланты Игоря Станиславовича. В последнее время он успешен как режиссер и сценарист, а фильмы Игоря Угольникова «Брестская крепость» и «Батальон» завоевали множество премий и наград. Есть у него и серьезные работы в документальном кино. В 2016 году Игорю Станиславовичу присвоили звание заслуженного артиста РФ.

Фильмография

Режиссёр

Актёр

Сценарист

Продюсер