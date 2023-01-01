Держись за облака (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Люди, которые возводят линии электропередач и эксплуатируют их, сами называют себя «ЛЭПовцами». Работа у них далеко не сахар. Тут и высота, и высокое напряжение, и постоянно возникающие внештатные ситуации, постоянные разъезды, жизнь в полевых условиях. Сериал знакомит зрителей с бригадой ЛЭПовцев под руководством опытного бригадира Владимира Ковалёва и рассказывает о мужской дружбе и взаимовыручке.



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