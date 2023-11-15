Держись за облака (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 12+52 мин
Держись за облака
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+52 мин
Держись за облака
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+52 мин
Держись за облака
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+52 мин
Держись за облака
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+52 мин
Держись за облака
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+52 мин
Держись за облака
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+52 мин
Держись за облака
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+52 мин
Держись за облака
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Несчастный случай на ЛЭПе переворачивает жизни бригады электриков, которым приходится вновь искать почву под ногами. Сериал «Держись за облака» — драма о мужской дружбе и взаимовыручке.
Бригадира электриков Владимира Михайловича Ковалёва уважают коллеги и подчиненные. Все знают — если нужно сделать сложный ремонт линии электропередач, обращаться нужно именно к нему. Но вот однажды один из работников Ковалёва идет на неоправданный риск, чем ставит под угрозу и карьеру товарищей, и его репутацию. Бригадира принудительно отправляют на пенсию, а его подчиненные в знак солидарности увольняются, отправившись искать новую работу.
Где понадобится их опыт теперь, вы узнаете, когда будете смотреть «Держись за облака» онлайн. Вдохновляющую драму о профессионалах своего дела вы найдете на нашем видеосервисе Wink.
Рейтинг
- РГРежиссёр
Роман
Гапанюк
- ААРежиссёр
Александр
Анисимов
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- АБАктриса
Александра
Богданова
- Актёр
Пётр
Рыков
- Актёр
Игорь
Угольников
- АААктёр
Александр
Аверков
- АКАктёр
Андрей
Кочинов
- ИКАктриса
Инна
Коляда
- МКАктёр
Максим
Кречетов
- Актриса
Евгения
Ахременко
- ВКАктёр
Владимир
Колосов
- ВЗСценарист
Валентин
Залужный
- ИЦСценарист
Илья
Цофин
- РАПродюсер
Рауф
Атамалибеков
- АТХудожник
Андрей
Толстик
- МООператор
Михаил
Онипенко
- АГОператор
Андрей
Герасимчик