Несчастный случай на ЛЭПе переворачивает жизни бригады электриков, которым приходится вновь искать почву под ногами. Сериал «Держись за облака» — драма о мужской дружбе и взаимовыручке.



Бригадира электриков Владимира Михайловича Ковалёва уважают коллеги и подчиненные. Все знают — если нужно сделать сложный ремонт линии электропередач, обращаться нужно именно к нему. Но вот однажды один из работников Ковалёва идет на неоправданный риск, чем ставит под угрозу и карьеру товарищей, и его репутацию. Бригадира принудительно отправляют на пенсию, а его подчиненные в знак солидарности увольняются, отправившись искать новую работу.



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