Держись за облака (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.62018, Держись за облака. Сезон 1. Серия 2
12+
Сезоны и серии
- 12+52 мин
Держись за облака
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+52 мин
Держись за облака
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+52 мин
Держись за облака
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+52 мин
Держись за облака
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+52 мин
Держись за облака
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+52 мин
Держись за облака
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+52 мин
Держись за облака
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+52 мин
Держись за облака
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Люди, которые возводят линии электропередач и эксплуатируют их, сами называют себя «ЛЭПовцами». Работа у них далеко не сахар. Тут и высота, и высокое напряжение, и постоянно возникающие внештатные ситуации, постоянные разъезды, жизнь в полевых условиях. Сериал знакомит зрителей с бригадой ЛЭПовцев под руководством опытного бригадира Владимира Ковалёва и рассказывает о мужской дружбе и взаимовыручке.
Сериал Держись за облака 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- РГРежиссёр
Роман
Гапанюк
- ААРежиссёр
Александр
Анисимов
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- АБАктриса
Александра
Богданова
- ПРАктёр
Пётр
Рыков
- Актёр
Игорь
Угольников
- АААктёр
Александр
Аверков
- АКАктёр
Андрей
Кочинов
- ИКАктриса
Инна
Коляда
- МКАктёр
Максим
Кречетов
- Актриса
Евгения
Ахременко
- ВКАктёр
Владимир
Колосов
- ВЗСценарист
Валентин
Залужный
- ИЦСценарист
Илья
Цофин
- РАПродюсер
Рауф
Атамалибеков
- АТХудожник
Андрей
Толстик
- МООператор
Михаил
Онипенко
- АГОператор
Андрей
Герасимчик