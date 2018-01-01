Держись за облака. Сезон 1. Серия 7
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Держись за облака
1-й сезон
7-я серия

Держись за облака (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

8.62018, Держись за облака. Сезон 1. Серия 7
12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Люди, которые возводят линии электропередач и эксплуатируют их, сами называют себя «ЛЭПовцами». Работа у них далеко не сахар. Тут и высота, и высокое напряжение, и постоянно возникающие внештатные ситуации, постоянные разъезды, жизнь в полевых условиях. Сериал знакомит зрителей с бригадой ЛЭПовцев под руководством опытного бригадира Владимира Ковалёва и рассказывает о мужской дружбе и взаимовыручке.

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Информация

Страна
Россия, Беларусь
Качество
Full HD

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Актёры и съёмочная группа сериала «Держись за облака»