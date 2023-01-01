Биография

Евгения Ахременко – российская актриса, родилась в 1975 году в ливанской столице – городе Бейруте. Отец будущей актрисы работал в советском торговом представительстве в Ливане. В момент рождения дочери в стране начались военные действия, но семья Ахременко прожила в стране еще 5 лет. Затем они переехали в Ливию. В школе при советском посольстве девочка окончила 6 классов. Учебу Евгения заканчивала уже в Израиле. Девушка свободно разговаривала на иврите, занималась в местной театральной студии. Была участницей популярной телевизионной программы «Шидур хокер». Первую роль в кино Ахременко сыграла в совместном проекте израильских и российских кинематографистов «Кофе с лимоном» в 1994 году. В этом же году с семьей переехала в США. Училась в знаменитой академии искусств в Лос-Анджелесе на курсе Э. Хопкинса. В совершенстве овладела английским языком. После получения диплома играла в театре Лос-Анджелеса. Снималась в телерекламе и преподавала в школе искусств для подростков с проблемами здоровья. Вскоре Евгении пришлось вернуться в Россию из-за тяжелой болезни отца. У актрисы были романтические отношения в Израиле, но они не выдержали испытания временем. Первый раз Евгения вышла за американского адвоката. Бурный роман закончился разводом. Вторым мужем Евгении стал актер Константин Соловьев. В семье родилось двое сыновей, а в 2013 году они расстались. По непонятной причине бывший супруг не захотел поддерживать отношения со своими детьми. После возвращения на родину актриса возобновила съемки в кино. Ахременко сыграла роли в российских кинолентах «Сердцеедки» и «Кружева». Далее были картины «Однажды будет любовь» и «Судмедэксперты». Зрителям запомнились фильмы Ахременко «Ржавчина», «Не пара» и «Воронины».