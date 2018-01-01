Суррогатная мать (2020) (сериал, 2020) смотреть онлайн

Каждая женщина мечтает стать матерью, но не каждой дано это счастье. У Лизы было все: любимый муж-адвокат Максим, успешная карьера, красивая и богатая жизнь. Не было лишь детей, а Лиза так мечтала взять на руки своего малыша…



Врачи не смогли помочь, и тогда в их жизни появилась молодая мать Алена, которая сбежала от мужа-абьюзера и теперь хочет вернуть своего сына… У нее нет денег, чтобы оплатить услуги Максима, зато она может стать суррогатной матерью и подарить супругам счастье стать родителями… Но так ли все просто? Максима все больше тянет к Алене, а лучшая подруга Лизы Надя начинает подозревать, что она что-то скрывает…



