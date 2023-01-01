Биография

Екатерина Чуйкова — российская актриса. Родилась в Минске 29 марта 1997 года. В 2020 году Екатерина окончила ВГИК. Актриса — активная зоозащитница, помогает приютам для бездомных животных. Первую эпизодическую роль Екатерина Чуйкова сыграла в первом сезоне комедийного сериала «Милиционер с Рублевки» в 2020 году. В том же году начинающая актриса появилась еще в двух телепроектах: многосерийной драме «Метод Михайлова» и мелодраматическом мини-сериале «Суррогатная мать». Также она снялась в главной роли в короткометражной драме «Инсайт». Екатерина участвовала в таких известных проектах, как многосерийная спортивная драма «Регби», которая вышла на телеэкраны в 2021 году, и сериале «Золотое дно», который стартовал в 2024 году. В обоих ей снова достались роли второго плана. А две главные роли Чуйкова получила в 2022 году. Она сыграла девушку, которая обращается за помощью к психологу, в полнометражной психологической драме «Дорогие мама и папа» и Алину в мини-сериале «Тест на верность».