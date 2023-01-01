Тест на верность
Wink
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Тест на верность
8.62022, Тест на верность 1 сезон
Мелодрамы18+

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Тест на верность (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Анастасия — известный семейный психолог. Благодаря её работе многие пары преодолели кризис и обрели гармонию в семье. Сама Настя уже пятнадцать лет живёт в счастливом браке с Владимиром. Они любят друг друга и вместе ведут семейный бизнес.

Однажды на приём к Насте приходит молодая пациентка Алина. У девушки драма в личной жизни — она влюблена в женатого мужчину, который не может уйти от надоедливой супруги. Чем больше Алина рассказывает о своей любовной связи, тем больше Анастасия проецирует её ситуацию на свои отношения с мужем… Ей кажется, что Владимир её больше не любит и изменяет. Тогда она решает начать собственное расследование…

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

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Актёры и съёмочная группа сериала «Тест на верность»

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