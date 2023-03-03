Тест на верность. Серия 3
Wink
Сериалы
Тест на верность
1-й сезон
3-я серия
8.62022, Тест на верность. Серия 3
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Тест на верность (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Анастасия — известный семейный психолог. Благодаря её работе многие пары преодолели кризис и обрели гармонию в семье. Сама Настя уже пятнадцать лет живёт в счастливом браке с Владимиром. Они любят друг друга и вместе ведут семейный бизнес.

Однажды на приём к Насте приходит молодая пациентка Алина. У девушки драма в личной жизни — она влюблена в женатого мужчину, который не может уйти от надоедливой супруги. Чем больше Алина рассказывает о своей любовной связи, тем больше Анастасия проецирует её ситуацию на свои отношения с мужем… Ей кажется, что Владимир её больше не любит и изменяет. Тогда она решает начать собственное расследование…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Тест на верность»