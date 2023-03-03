WinkСериалыТест на верность1-й сезон4-я серия
8.62022, Тест на верность. Серия 4
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Тест на верность (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Анастасия — известный семейный психолог. Благодаря её работе многие пары преодолели кризис и обрели гармонию в семье. Сама Настя уже пятнадцать лет живёт в счастливом браке с Владимиром. Они любят друг друга и вместе ведут семейный бизнес.
Однажды на приём к Насте приходит молодая пациентка Алина. У девушки драма в личной жизни — она влюблена в женатого мужчину, который не может уйти от надоедливой супруги. Чем больше Алина рассказывает о своей любовной связи, тем больше Анастасия проецирует её ситуацию на свои отношения с мужем… Ей кажется, что Владимир её больше не любит и изменяет. Тогда она решает начать собственное расследование…
Рейтинг
- АГРежиссёр
Александр
Горновский
- ДЛАктриса
Дарья
Лузина
- Актёр
Владимир
Селезнев
- ЕЧАктриса
Екатерина
Чуйкова
- Актёр
Дмитрий
Мазуров
- ЮБАктриса
Юлия
Благая
- РПАктёр
Роман
Перелыгин
- Актриса
Яна
Есипович
- НХАктёр
Никита
Хрущёв
- ОМАктриса
Ольга
Морозова
- ТМАктриса
Татьяна
Мухина
- АГСценарист
Александр
Горновский
- ОРСценарист
Ольга
Разина
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- Продюсер
Олег
Кириченко
- ИБПродюсер
Инна
Бельтюкова
- ИПОператор
Иван
Поморин
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков