Биография

Юлия Благая — российская актриса. Родилась в Москве 12 июля 1977 года. Мать Юли была актрисой театра. Девочка с детства любила сцену, выступала в спектаклях, участвовала в конкурсах чтецов. В старших классах она начала писать стихи и публиковаться. Окончив школу в 1994 году, поступила в ГИТИС на режиссерский факультет и с успехом окончила его. 1999 год стал для ее биографии знаковым – начала появляться на телеэкранах, снялась в видеоклипе и получила первую роль в полнометражном кино. Благая – состоявшаяся театральная актриса, иИграла в театрах Маяковского и К.Л.А.С.С. Кинодебют Юлии Благой пришелся на фильм «Два товарища», который сразу сделал ее известной. За эту роль она получила приз на фестивале в Ялте. Второй работой стал сериал «Марш Турецкого». Актриса снималась во многих известных российских сериалах, у нее есть интересные работы в многосерийных фильмах «Глухарь», «Интерны», «Аэропорт». В фильме «Случайные встречи» она сыграла главную героиню. В 2024 году актриса получила главную роль в фильме «Утренний завтрак».