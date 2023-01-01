Биография

Яна Есипович — российская актриса театра и кино, режиссер. Родилась в Таллине 3 сентября 1979 года. Детство и юность Яны прошли в эстонской столице. Она училась в русской гимназии, посещала театральный кружок. Будучи подростком выходила на сцену Русского драматического театра. Работа актрисы в постановке «Энни из зеленых холмов» удостоилась госпремии «Благовест». Перебравшись в Россию, поступила в ГИТИС, где осваивала драматическое мастерство на курсе Алексея Бородина. В студенчестве выиграла приз Всероссийского Пушкинского конкурса чтецов, выступив с поэмой «Руслан и Людмила». После выпуска в 2001 году вернулась в Таллин, некоторое время сотрудничала с местными театрами. Позже присоединилась к труппе московского Театра-студии Олега Табакова. Помимо актерской карьеры создает авторские куклы. Яна Есипович начала карьеру на экране с фильмов «Ждать», «Марс» и «Фарт». Широкая известность пришла к ней в 2006 году — актриса появилась сразу в двух крупных проектах: в исторической драме «В круге первом» она сыграла Симочку, а в драме «Остров» предстала в образе девушки, приехавшей к старцу Анатолию. В этот же период появилась в мелодраме «Важнее, чем любовь», драмах «И все-таки я люблю...» и «Хранить вечно», музыкальном фильме «Розыгрыш», мелодраме «Пятая группа крови». В 2010 году пополнила биографию военной картиной «Брестская крепость», сыграв жену начальника погранзаставы. Фильм был награжден премиями «Золотой орел», «Ника» и «Жорж» в семи номинациях. Ее роль крестьянки Натальи в картине «Суходол» была отмечена дипломом кинофестиваля «Литература и кино». Затем Яна работала в проектах «Небесные жены луговых мари», «Облепиховое лето», «Триггер», «Ваня», «Это не навсегда». В 2024 году примерила амплуа завуча в драме Александра Молочникова «Монастырь» с Анастасией Ивлеевой и Филиппом Янковским. Как режиссер дебютировала с короткометражкой «Собака Павлова».