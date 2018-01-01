Облепиховое лето
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Облепиховое лето

Облепиховое лето (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.32018, Облепиховое лето
Драма87 мин18+

О фильме

Первый игровой фильм о трагической судьбе драматурга Александра Вампилова. В 1972 году Вампилов уезжает из опостылевшей Москвы в родную Иркутскую область, чтобы найти хоть какие-то сведения об отце, расстрелянном в 1938-м. Поездка на озеро Байкал станет роковой для драматурга.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Облепиховое лето»