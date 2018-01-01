Облепиховое лето (фильм, 2018) смотреть онлайн

Первый игровой фильм о трагической судьбе драматурга Александра Вампилова. В 1972 году Вампилов уезжает из опостылевшей Москвы в родную Иркутскую область, чтобы найти хоть какие-то сведения об отце, расстрелянном в 1938-м. Поездка на озеро Байкал станет роковой для драматурга.



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