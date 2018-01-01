Облепиховое лето (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.32018, Облепиховое лето
Драма87 мин18+
О фильме
Первый игровой фильм о трагической судьбе драматурга Александра Вампилова. В 1972 году Вампилов уезжает из опостылевшей Москвы в родную Иркутскую область, чтобы найти хоть какие-то сведения об отце, расстрелянном в 1938-м. Поездка на озеро Байкал станет роковой для драматурга.
Облепиховое лето смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Виктор
Алферов
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- СААктёр
Сергей
Агафонов
- СКАктёр
Сергей
Каплунов
- АПАктриса
Анна
Перелешина
- Актёр
Кирилл
Рубцов
- ПЧАктриса
Полина
Чернышова
- Актёр
Александр
Усердин
- ЕСАктёр
Евгений
Сытый
- ЕУАктриса
Екатерина
Унтилова
- Актриса
Яна
Есипович
- ОПСценарист
Ольга
Погодина-Кузмина
- АТПродюсер
Алексей
Тельнов
- ЕГПродюсер
Евгений
Григорьев
- АПМонтажёр
Андрей
Першин
- ЕАМонтажёр
Елена
Алфёрова
- АВОператор
Андрей
Воробьев
- МККомпозитор
Мурат
Кабардоков