Биография

Кирилл Рубцов — российский театральный и киноактер, директор Театра С. А. Д. Родился в Москве 26 ноября 1975 года. После школы будущий артист решил поступать в Щукинское театральное училище, которое окончил в 2008 году. Далее его приняли в состав труппы, где он начал играть на сцене. За годы театральной карьеры Кирилл Рубцов сыграл 16 ролей в популярных спектаклях — «Мадемуазель Нитуш», «Троил и Крессида» и других. Позже начал руководить театром. Сниматься в кино Кирилл Рубцов начал в 2004 году. Дебютной стала эпизодическая роль. Сыграл 30 ролей, преимущественно в таких российских сериалах, как «Маргоша», «Екатерина», «Презумпция невиновности» и прочих.