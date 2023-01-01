Биография

Александр Усердин — российский актер. Родился в Костромской области 14 июля 1974 года. После окончания школы служил в армии, а позже окончил Костромское училище культуры. Перебравшись в Москву, поступил в местный институт культуры, где получил диплом режиссера любительского театра. В 2013 году подтвердил профессионализм еще одним дипломом — Школы-студии МХАТ. Сотрудничал с Центром драматургии и режиссуры Рощина и Казанцева, Центром имени Мейерхольда, был директором Костромского областного театра кукол. Активно пробовал себя в дубляже, озвучивал персонажей фильмов «Реальные упыри», «Человек — швейцарский нож», «Кот Гром и заколдованный дом». Сегодня фильмография Александра Усердина насчитывает более 35 работ. Артиста можно встретить в проектах «Доктор Преображенский», «Бонус», «Сумасшедшая помощь», «Еще один год», «Облепиховое лето». Также исполнил роль генпрокурора в сериале «Фишер».