Сумасшедшая помощь (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Фильм «Сумасшедшая помощь» (2009) — арт-хаусная драма от российского режиссера и сценариста Бориса Хлебникова. Кинолента «Сумасшедшая помощь» была признана федерацией киноклубов России лучшим фильмом российской программы на 31 ММКФ, а известный актер Сергей Дрейден, сыгравший сумасшедшего пенсионера, получил премию «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана. На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Сумасшедшая помощь» в хорошем качестве. В поисках заработка белорусский гастарбайтер по имени Евгений приезжает в Москву. В одном из спальных районов на незадачливого работягу нападают местные «гопники», которые избивают приезжего и забирают все его вещи. Евгению, оставшемуся без средств к существованию и мобильного телефона, ничего не остается делать, кроме как заночевать во дворе, на лавочке. Но мир не без добрых людей — на помощь ему приходит пожилой чудаковатый дедушка, который одержим идеей творить добро. Евгений оказывается невольно втянут в «благотворительную деятельность» эксцентричного пенсионера. Чтобы следить за приключениями героев, рекомендуем смотреть онлайн фильм «Сумасшедшая помощь» в хорошем качестве на нашем сайте.

