Биография

Борис Хлебников — российский режиссер, сценарист и продюсер. Обладатель премий «Ника», «Золотой орел» и специального приза Московского международного кинофестиваля. Родился в Москве 28 августа 1972 года. После получения аттестата будущий кинодеятель оказался на биологическом факультете, но бросил его через пару лет и поступил на киноведа во Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова. Его дебютной полнометражной работой стал фильм «Коктебель» 2003 года, который он снял совместно с режиссером Алексеем Попогребским. Сегодня фильмография Бориса Хлебникова насчитывает больше 20 режиссерских работ. Он снял такие киноленты, как «Аритмия», «Короткое замыкание», «Сумасшедшая помощь», для которых сам написал сценарии. Кроме того, выступил продюсером сериалов «Почка», «Пингвины моей мамы».