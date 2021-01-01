Солнечная линия (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Драмеди Бориса Хлебникова с Андреем Бурковским и Юлией Пересильд о муже и жене, которые решают выяснить отношения после ухода гостей. Экранизация пьесы Ивана Вырыпаева.



Празднование Нового г�ода подошло к концу. Гости разошлись, а хозяева квартиры, семейная пара со стажем, остаются убирать посуду и разговаривать о жизни. Скоро последний платеж по ипотеке, детей еще нет, но у каждого есть свои взгляды на то, как стоит жить дальше. Кто-то не хочет прислушиваться, кто-то слишком эгоистичен, но всем кажется, что былые чувства куда-то ушли. Постепенно разговор накаляется, по квартире начинают летать вещи, а супруги делят нажитое.



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