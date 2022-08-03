Сердце мира (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.52018, Сердце мира
Драма119 мин18+
О фильме
После тяжелого детства с матерью-алкоголичкой молодой парень Егор решает держаться подальше от людей и находит свое призвание в работе с животными на тренировочной станции в лесной глуши. Но даже там герою не удается уйти от человеческих страстей, ведь в него влюблена дочь хозяина станции.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- НМРежиссёр
Наталия
Мещанинова
- Актёр
Степан
Девонин
- ДПАктёр
Дмитрий
Поднозов
- ЯСАктриса
Яна
Сексте
- ВОАктёр
Витя
Оводков
- ЕСАктёр
Евгений
Сытый
- ЕВАктриса
Екатерина
Васильева
- ДСАктриса
Дарья
Савельева
- Актриса
Елена
Папанова
- ДдАктёр
Джулиано
ди Капуа
- Актёр
Александр
Марушев
- НМСценарист
Наталия
Мещанинова
- Сценарист
Борис
Хлебников
- Сценарист
Степан
Девонин
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- НДПродюсер
Наталья
Дрозд
- ДДМонтажёр
Даша
Данилова
- ЕЦОператор
Евгений
Цветков