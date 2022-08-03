Сердце мира (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сердце мира
Сердце мира

Сердце мира (фильм, 2018)

7.52018, Сердце мира
Драма119 мин18+
О фильме

После тяжелого детства с матерью-алкоголичкой молодой парень Егор решает держаться подальше от людей и находит свое призвание в работе с животными на тренировочной станции в лесной глуши. Но даже там герою не удается уйти от человеческих страстей, ведь в него влюблена дочь хозяина станции.

Страна
Россия, Литва
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сердце мира»