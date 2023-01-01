Биография

Александр Марушев — российский актер театра и кино. Родился 3 декабря 1965 года. Александр был творческим ребенком: играл на музыкальных инструментах, занимался вокалом и хореографией. После школы отучился на актерском факультете и стал блистать на сцене. Артист исполнил множество ролей в четырех театрах. Первый раз Александр Марушев появился на ТВ в сериале «Тайны следствия». С тех пор его биография стала пестрить ролями в криминальных и военных кинолентах, среди которых картины «Отставник», «Государственная защита» и «Тульский Токарев». Популярность артисту принесла главная роль в проекте «Принцип Хабарова». Марушев также известен по проектам «Последний бой», «Крик совы», «Мажор 2», «Янычар» и «Спутник».