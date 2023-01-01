Биография

Елена Папанова – актриса, писательница, театральный педагог. Родилась в 1954 году. Росла в актерской семье, училась в ГИТИСе. Получив диплом драматической актрисы, поступила в Театр им. Ермоловой, начала сниматься в кино. Исполненные Папановой роли разнообразны и интересны. Актриса убеждена, что могла бы сыграть больше, но театральные реалии не всегда благоволят актерам, а искать лучшего места она не захотела. В фильмах Папановой редко достаются главные роли. Эту ошибку исправила режиссер Гай Германика. Образ строгой учительницы русского языка был создан актрисой на редкость жизненно и органично. Не менее успешна роль матери Тимура, сыгранная в сериале «Краткий курс счастливой жизни». Зрители старшего поколения помнят Елену Папанову по музыкальной сказке 1977 года «Туфли с золотыми пряжками» и задорной ленте «Три веселые смены». В 20-й серии телеспектакля «Следствие ведут ЗнаТоКи» она сыграла колоритную заправщицу на бензоколонке. Краткий эпизод запомнился зрителю. Несколько лет назад вышла книга «Хочу рассказать… Книга об отце», в которой актриса рассказывает о жизни, судьбе и своих отношениях с родителями, прежде всего с Анатолием Папановым.